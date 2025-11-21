TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장우혁 기자 | 일본프로야구를 대표하는 두 스타, 오카모토 가즈마와 다카하시 고나가 미국 메이저리그 진출을 위해 포스팅을 신청했다.

MLB닷컴은 두 선수가 21일 포스팅 절차를 밟았다고 전했다. 이에 따라 이들은 미국 동부시간 기준 21일 오전 8시부터 내년 1월 4일 오후 5시까지 45일 동안 MLB 30개 구단과 자유롭게 협상할 수 있다. 기간 내 계약에 실패할 경우 원소속팀으로 복귀한다.

오카모토는 요미우리 자이언츠의 4번 타자로 활약하며 통산 248홈런을 기록한 대표적 우타 거포다. 2018년부터 매년 두 자릿수 홈런을 이어왔고, 2023시즌에는 41홈런을 기록했다. 올해는 팔꿈치 부상으로 출전이 제한됐으나 69경기에서 타율 0.327, 15홈런, 49타점을 남기며 여전한 장타력을 증명했다.

다카하시는 세이부 라이온스에서 통산 73승을 올린 우완 투수다. 올해는 24경기에서 8승 9패 평균자책점 3.04를 기록했다. MLB닷컴은 다카하시가 삼진율 14.3%로 메이저리그 평균보다 낮고 제구력 의존도가 높은 투수라고 평가했다.

이들 외에도 센트럴리그 MVP를 두 차례 받은 무라카미 무네타카가 최근 포스팅을 신청해 MLB 진출을 추진 중이다.