TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 맨체스터 시티의 전성기를 함께했던 미드필더 페르난지뉴가 현역 은퇴를 선언했다.

브라질 매체 글로부는 페르난지뉴가 쿠리치바에서 열린 자선 경기에서 공식적으로 은퇴 의사를 밝혔다고 전했다. 지난해 아틀레치쿠 파라나엔시 소속으로 뛰었던 경기를 끝으로 프로 무대에서 모습을 드러내지 않은 그는 복귀 가능성에 대해 더는 뜻이 없다고 선을 그었다.

페르난지뉴는 그동안 축구로 이룰 수 있는 목표를 모두 이뤘다며 이제는 가족과 시간을 보내고 싶다고 말했다. 30분가량 출전한 자선 경기에서도 체력적 부담을 느꼈다며 은퇴의 결심을 전했다.

1985년생인 그는 2002년 아틀레치쿠에서 프로 생활을 시작해 2005년 샤흐타르 도네츠크로 이적하며 유럽 무대에 진입했다. 샤흐타르에서 8시즌을 뛰는 동안 UEFA컵 우승을 경험하며 입지를 다졌다.

2013년 여름 맨체스터 시티로 옮긴 뒤 전성기를 맞았고, 9시즌 동안 프리미어리그 5회, 리그컵 6회, FA컵 1회, 커뮤니티 실드 1회 우승을 일궜다. 이후 2022년 친정팀 아틀레치쿠로 복귀해 선수 생활을 이어갔다.

브라질 대표팀에서도 존재감은 컸다. 그는 U20 월드컵 우승 멤버였으며 성인 대표팀으로 2014년과 2018년 월드컵에 참가했다. 또한 2019년 코파 아메리카에서 우승을 경험했고, A매치 통산 53경기에 출전해 2골을 기록했다.

페르난지뉴는 모든 영광을 뒤로하고 선수 생활을 마무리하게 됐지만, 맨시티와 브라질 대표팀에서 보여준 활약은 여전히 많은 팬들의 기억에 남아 있다.