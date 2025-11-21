TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장우혁 기자 | 문화체육관광부는 21일 2025년 체육발전유공 포상 및 제63회 대한민국체육상 전수식 수상자 명단을 공개하며 배드민턴 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영을 대통령 표창 경기상 수상자로 선정했다.

안세영은 이날 오후 서울 중구 웨스틴조선서울에서 진행되는 시상식에서 표창장과 상금 등을 받을 예정이지만, 호주오픈 출전 일정으로 인해 현장에는 참석하지 못하고 대리 수상으로 진행된다.

대한민국체육상은 1963년 제정돼 국민체육 발전에 공적을 세운 이들에게 수여하는 전통 있는 상이다. 안세영은 2024 파리 올림픽 금메달을 포함해 올해 출전한 13개 국제대회 중 9개 대회에서 정상에 오르며 세계 최정상 기량을 입증했다.

올해 지도자상은 안세영을 발굴한 최용호 감독이 선정됐다. 장애인 경기상은 2024 파리 패럴림픽에서 감동을 준 김황태 선수, 장애인체육상은 고광만 여주시장애인체육회 부회장이 받는다.

문체부 장관 표창 특별상과 ‘체육인의 장한 어버이상’에는 수영 국가대표 황선우 선수의 아버지 황경선 씨가 선정됐다.

체육발전유공 부문에서는 총 60명이 수훈자로 이름을 올렸다.

이 중 볼링 이나영과 강희원, 소프트테니스 김범준, 장애인 탁구 주영대, 강외정 등 12명은 최고 등급인 청룡장을 받는다.

사격·유도 등 다양한 종목의 선수와 지도자도 맹호장, 거상장, 백마장, 기린장, 체육포장 등 각 등급의 서훈을 받는다.

최휘영 문체부 장관은 체육인들의 공헌에 감사의 뜻을 전하며 공정하고 안전한 스포츠 환경 조성을 위한 정책적 지원을 이어가겠다고 밝혔다.