TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 이강인이 프랑스 리그1 13라운드에서 시즌 첫 골을 기록하며 파리 생제르맹의 3연승을 이끌었다. A매치에서 2경기 연속 공격 포인트를 올리고 소속팀으로 복귀한 뒤 곧바로 득점을 터뜨리며 상승세를 이어갔다.

이강인은 23일 파르크 데 프랭스에서 열린 르아브르전에서 선발 출전해 전반 29분 선제골을 넣었다. 왼쪽에서 누누 멘드스가 올린 크로스가 혼전 끝에 오른쪽으로 흐르자 이강인이 골 지역으로 침투해 왼발로 마무리했다. 이번 득점은 리그1 개막 이후 그의 첫 리그 골이다.

그는 앞선 리옹전에서 리그 첫 도움을 기록한 데 이어 두 경기 연속 공격 포인트를 올렸고, UEFA 슈퍼컵과 챔피언스리그를 포함한 시즌 전체 공격 포인트는 2골 2도움이 됐다. A매치 기간에도 볼리비아전과 가나전 모두 선발로 나서며 대표팀 승리에 기여한 바 있다.

이강인의 선제 득점으로 주도권을 잡은 PSG는 후반 20분 주앙 네베스의 추가골, 후반 42분 브래들리 바르콜라의 쐐기골까지 더해 3대0 완승을 거뒀다. 이로써 리그 3연승과 함께 최근 7경기 무패를 기록하며 승점 30으로 선두 자리를 지켰다. 르아브르는 승점 14로 12위에 머물렀다.

경기 후 축구 통계사이트 풋몹은 이강인에게 8.2점을 부여하며 팀 내 네 번째로 높은 평점을 매겼다. 워렌 자이르에메리가 최고 평점인 8.6점을 받았다.