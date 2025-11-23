TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 황희찬이 새롭게 부임한 롭 에드워즈 감독 체제 첫 경기에서 교체로 출전했으나 울버햄프턴은 결국 승리를 얻지 못했다.

프리미어리그 12라운드에서 울버햄프턴은 크리스털 팰리스에 0대2로 패하며 시즌 개막 이후 리그 12경기 연속 무승에 빠졌다.

울버햄프턴은 23일 몰리뉴 스타디움에서 열린 홈 경기에서 후반 두 골을 허용하며 패했다. 이번 시즌 2무 10패로 승점 2에 머문 울버햄프턴은 EPL 20개 팀 중 최하위에서 벗어나지 못했다. 크리스털 팰리스는 승점 20을 쌓아 4위에 올랐다.

후반 교체 명단에 포함된 황희찬은 후반 21분 톨루 아로코다레와 교체돼 투입됐다. 그러나 팀 공격이 살아나지 못한 가운데 황희찬도 공격 포인트를 추가하지 못했다. 그는 이번 시즌 EPL 9경기에 출전해 1골만 기록 중이며, 공식전 기준으로는 리그컵에서 기록한 도움까지 포함해 1골 1도움에 머물고 있다.

경기 흐름은 상대에게 먼저 넘어갔다. 울버햄프턴은 후반 18분 다니엘 무뇨스에게 선제골을 내줬고, 이후 황희찬 투입 후에도 실점을 막지 못했다. 특히 후반 24분 황희찬이 자기 진영에서 연결한 패스가 상대 선수에 맞고 굴절되며 추가 실점의 빌미가 됐다. 흐른 공을 이어받은 애덤 훠턴의 패스를 예레미 피노가 마무리해 스코어는 0대2가 됐다.

새 감독 부임 이후 첫 경기였지만 울버햄프턴의 답답한 흐름은 이어졌다. 황희찬을 포함한 공격진이 위력을 회복하지 못하면서 팀은 여전히 승리 없이 최하위권에 머물러 있다.