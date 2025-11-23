TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장우혁 기자 | 한국 남자 아이스하키 대표팀이 국제아이스하키연맹 남자 아시아챔피언십에서 일본을 꺾고 값진 첫 승을 거뒀다.

김우재 감독이 이끄는 대표팀은 22일 베이징에서 열린 일본과의 두 번째 경기에서 1대0으로 승리하며 대회 흐름을 반전시켰다.

한국은 첫 경기였던 카자흐스탄전에서 2대4로 패했으나 일본전에서는 초반부터 강한 압박과 빠른 스케이팅으로 주도권을 확보했다. 대표팀은 2피리어드 11분 44초, 김시환의 정교한 패스를 받은 김상엽이 수비수를 제치고 결승골을 성공시키며 균형을 깼다.

수문장 이연승의 활약도 빛났다. 그는 일본의 38개 유효 슈팅을 모두 막아내며 무실점 경기를 완성했다. 공수 전환과 압박 강화를 중점적으로 준비해온 대표팀은 이날 경기에서 향상된 조직력을 보여주며 효과적인 경기 운영을 펼쳤다.

젊은 선수들을 중심으로 한 빠른 공격 전개가 눈에 띄었고, 수비 라인도 안정적인 진형을 유지하며 일본의 반격을 차단했다.

김우재 감독은 “중요한 경기에서 승리하며 자신감을 되찾았다”며 “이번 대회를 후원한 LG 덕분에 전문적인 준비가 가능했다. 마지막 중국전에서도 아시아 정상에 도전하겠다”고 말했다.

한국은 우리 시간으로 23일 오후 8시 30분 개최국 중국과 대회 마지막 경기를 치른다.