

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장우혁 기자 | 정혜근이 2025 도쿄 데플림픽 태권도 품새 경기에서 금메달과 은메달을 따내며 첫 출전 무대를 빛냈다. 그는 22일 도쿄 나카노 종합 체육관에서 열린 여자 품새 개인전에서 안정적인 동작과 완성도 높은 연기를 펼쳐 금메달을 목에 걸었다.

이어 이수빈과 호흡을 맞춘 품새 페어에서도 은메달을 추가하며 이번 대회 두 번째 메달을 수확했다. 정혜근은 “첫 데플림픽에서 금메달을 따 기쁘다”며 “응원해주신 부모님과 지도진께 감사하다. 페어 경기에서도 최선을 다했기 때문에 후회는 없다”고 소감을 밝혔다.

남자 품새에서는 이수빈이 동메달을 획득했다. 그는 “꿈의 무대에서 개인전 메달을 따 기쁘다”며 “함께 페어에 나선 정혜근에게도 고마움을 전한다”고 말했다.

볼링에서도 기쁜 소식이 이어졌다. 이찬미와 허선실은 히가시야마토 그랜드볼에서 열린 여자 2인조 경기에서 독일과 말레이시아를 연달아 제압하며 금메달을 획득했다. 이찬미는 2021년 대회에 이어 두 대회 연속 2인조 금메달을 기록했고, 허선실은 “첫 출전이라 긴장이 컸지만 금메달을 안겨 기쁘다”고 말했다.

사격에서도 은메달이 추가됐다. 정다인은 아지노모토 국립훈련센터에서 열린 여자 50m 소총 3자세에서 은메달을 획득하며 10m 공기소총 혼성에 이어 이번 대회 두 번째 메달을 확보했다.

한국 대표팀은 여러 종목에서 메달을 연이어 획득하며 대회 중반 분위기를 끌어올리고 있다.