TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | NBA를 대표하는 전설적 포인트가드 크리스 폴이 이번 시즌을 끝으로 코트를 떠난다.
폴은 23일 로스앤젤레스 클리퍼스 소속으로 뛰는 본인의 21번째 시즌이 마지막이라며 은퇴 의사를 밝혔다. 그는 하루 전 SNS에 “정말 대단한 여정이었다. 마지막을 즐기고 싶다”는 글과 함께 자신의 데뷔 시절 경기 영상을 올려 사실상 은퇴를 암시했다.
폴은 2011∼2017년 전성기를 보냈던 클리퍼스로 8년 만에 돌아와 마지막 시즌을 치르고 있다. 당시 그는 여섯 시즌 동안 다섯 차례 올스타에 선정됐고, 클리퍼스 역사상 최다 어시스트(4천23개)를 기록하며 팀의 플레이오프 진출을 이끌었던 핵심 선수였다.
2005년 뉴올리언스 호니츠(현 뉴올리언스 펠리컨스)에서 데뷔한 폴은 휴스턴, 오클라호마시티, 골든스테이트, 샌안토니오 등 여러 팀을 거쳤다. 그는 NBA 신인상(2006년), 올스타 선정 12회, 2013 올스타 MVP, 두 차례 올림픽 금메달(2008 베이징·2012 런던) 등 화려한 경력을 자랑한다.
정규리그 통산 성적은 1천364경기 출전, 평균 16.9점·9.2어시스트·4.4리바운드다. 뛰어난 경기 운영 능력과 패스 센스로 ‘포인트가드의 정석’으로 평가받아 왔지만, 한 번도 챔피언 반지를 얻지 못했다. 가장 가까웠던 기회는 2020-2021시즌 피닉스 선스 시절로, 당시 팀은 NBA 파이널에서 밀워키에 패하며 준우승에 머물렀다.
현재 폴이 속한 클리퍼스는 서부 콘퍼런스 12위에 머물러 있으며, 폴은 남은 일정에서 마지막까지 팀을 위해 힘을 보탤 전망이다.