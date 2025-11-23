

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | NBA를 대표하는 전설적 포인트가드 크리스 폴이 이번 시즌을 끝으로 코트를 떠난다.

폴은 23일 로스앤젤레스 클리퍼스 소속으로 뛰는 본인의 21번째 시즌이 마지막이라며 은퇴 의사를 밝혔다. 그는 하루 전 SNS에 “정말 대단한 여정이었다. 마지막을 즐기고 싶다”는 글과 함께 자신의 데뷔 시절 경기 영상을 올려 사실상 은퇴를 암시했다.