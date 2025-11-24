

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | K리그2 구단들의 1부 승격 도전을 향한 일정이 최종 확정됐다. 한국프로축구연맹은 23일 39라운드가 모두 종료됨에 따라 준플레이오프와 플레이오프 대진이 결정됐다고 밝혔다.



준플레이오프는 4위 서울 이랜드와 5위 성남FC의 단판 승부로 열린다. 두 팀은 27일 오후 7시 목동종합운동장에서 맞붙으며 승자는 곧바로 플레이오프로 향한다. 연장전은 없고 90분 내 무승부 시 정규리그 순위가 높은 서울 이랜드가 올라간다.



플레이오프는 3위 부천FC가 기다린다. 준플레이오프 승자와 부천은 30일 오후 2시 부천종합운동장에서 단판으로 승부를 가린다. 이 경기 역시 무승부 시 정규리그 순위가 높은 부천FC가 승자가 된다.



플레이오프 승자는 K리그1 팀들과의 승강 플레이오프에 진출한다. 승강 PO는 K리그1 11위가 K리그2 2위 수원 삼성과 맞붙는 승강 PO1, K리그1 10위가 K리그2 플레이오프 승자와 맞붙는 승강 PO2로 구성된다.



승강 PO는 모두 홈 앤드 어웨이 방식이다. 승강 PO1은 12월 3일 1차전, 7일 2차전이 열리며 승강 PO2는 12월 4일 1차전, 7일 2차전으로 진행된다.

연맹은 경기 일정 확정과 함께 준비 상황 점검에 돌입하며 승격 경쟁의 열기를 예고했다.