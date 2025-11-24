

TSN KOREA 장우혁 기자 | 인터 마이애미가 리오넬 메시의 압도적 활약을 앞세워 MLS컵 플레이오프 동부 콘퍼런스 결승에 올랐다. 마이애미는 24일 미국 오하이오주 신시내티에서 열린 준결승에서 신시내티를 4대 0으로 제압하며 결승 진출을 확정했다.

메시는 전반 19분 선제골을 터뜨린 데 이어 후반전에만 3개의 도움을 추가했다. 이 경기에서만 4개의 공격포인트를 기록한 메시는 통산 1천300 공격포인트를 달성하며 축구 역사상 전례 없는 기록을 세웠다. 이번 시즌 플레이오프에서도 6골 6도움으로 최다 공격포인트 신기록을 경신했다.

마이애미의 선제골은 메시가 마테오 실베티의 크로스를 정확한 헤더로 연결하며 나왔다. 후반전에도 메시의 발끝은 흐름을 바꾸었다. 후반 12분 메시의 패스를 받은 실베티가 오른발 슈팅으로 추가 득점을 만들었고, 후반 17분에는 역습 상황에서 메시가 찔러준 침투 패스를 타데오 아옌데가 득점으로 연결하며 격차를 벌렸다.

후반 29분에도 메시와 아옌데의 조합이 터졌다. 메시가 다시 한 번 절묘한 패스를 내주었고 아옌데가 골 지역까지 공을 끌고 가 마무리하며 승부를 결정지었다. 신시내티는 반격을 시도했지만 경기 내내 마이애미의 공격 흐름을 막지 못했다.

마이애미는 이제 12월 1일 필라델피아 유니언과 뉴욕시티 FC 경기의 승자와 동부 콘퍼런스 결승을 치른다. 정규리그 동부 3위를 기록한 마이애미는 플레이오프에서도 압도적 공격력을 유지하며 MLS컵 탈환 가능성을 높이고 있다.

한편 메시의 통산 기록은 이날 기준 896골과 404도움으로 합계 1천300개다. 이번 시즌 들어 클럽과 대표팀에서 꾸준한 공격 생산력을 이어가며 여전히 세계 최고 선수임을 증명하고 있다.