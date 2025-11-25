

TSN KOREA 임재현 기자 | 키움 히어로즈 좌완 투수 윤석원이 팔꿈치 부상으로 예정된 상무 입대를 철회하고 재활에 집중하기로 했다. 키움 구단은 25일 윤석원이 다음 달 15일 입대를 앞두고 있었으나 부상 악화로 군 복무 대신 치료와 회복을 택했다고 밝혔다.

윤석원은 정규시즌 막바지에 왼쪽 팔꿈치 통증을 호소해 검진을 받았고, 골편과 골극이 확인돼 4주 휴식 진단을 받았다. 상태가 호전돼 마무리 캠프에 참가했지만 훈련 과정에서 통증이 다시 나타났고, 재검에서도 동일한 소견이 나왔다.

구단은 의무팀과 의료진 의견을 바탕으로 최소 6주 이상의 휴식과 경과 관찰이 필요하며, 통증이 계속되면 수술까지 검토해야 한다는 판단을 내렸다. 선수 경력 보호를 위해 재활을 우선해야 한다는 점에서 입대 계획을 철회하는 쪽으로 결론이 났다.

윤석원은 이번 시즌 37경기에 나서 1승 1패, 8홀드, 평균자책점 5.54를 기록하며 팀 불펜에서 점진적으로 비중을 키워왔다. 구단은 장기적인 전력 관리 차원에서 회복에 집중하는 것이 최선이라는 입장이다.

윤석원은 “상무에서도 경기 감각을 이어가고 싶었지만 현재 몸 상태로는 도전이 어렵다”며 “치료와 재활에 집중해 더 나은 모습으로 돌아오겠다”고 말했다.