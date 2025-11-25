2025.11.25 (화)

축구

리그 첫 골로 상승세 탄 PSG 이강인, 토트넘 상대로 2년 만의 UCL 득점 도전

르아브르전 선제골로 팀 3연승 견인… 엔리케 감독 신뢰 회복

 

TSN KOREA 김민제 기자 |  프랑스 리그1에서 시즌 첫 골을 터뜨린 파리 생제르맹(PS)의 이강인이 토트넘을 상대로 2년 만의 UEFA 챔피언스리그 득점 재가동에 나선다.

 

PSG는 27일(이하 한국시간) 파르크 데 프랭스에서 토트넘과 UCL 리그 페이즈 5차전을 치른다.

 

이강인은 지난 르아브르전에서 팀의 3대0 승리를 이끄는 결승골을 기록했다. 오른쪽으로 흐른 크로스를 기다렸다가 왼발로 정확히 밀어 넣은 이 장면은 데뷔 이후 꾸준히 강조돼온 이강인의 장점이 다시 드러난 순간이었다.

 

이번 골은 리그에서의 시즌 첫 득점이며, 앞서 UEFA 슈퍼컵 경기를 제외하면 올 시즌 공식전에서는 첫 골이다. PSG가 중시하는 UCL 무대에서도 공격포인트가 필요한 시점이다.

 

이강인은 PSG 합류 후 UCL에서 단 한 골만 기록했다. 2023년 10월 AC밀란전 득점 이후 지난 시즌에는 공격포인트 없이 벤치 대기가 잦았다. 그러나 최근 리그에서의 활약과 플레이메이킹 능력 회복으로 팀 내 입지는 크게 달라졌다.

 

르아브르전에서는 득점 외에도 공격 전개 전반을 지휘하며 주전 공격진의 공백을 메웠다. 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 아슈라프 하키미 등 주요 자원이 부상으로 빠진 상황에서 PSG가 3연승을 이어갈 수 있었던 배경으로 이강인의 영향력이 꼽힌다.

 

 

프랑스 현지는 이강인의 변화를 주목하고 있다. 르파리지앵은 이강인의 왼발 터치와 움직임을 높이 평가하며 “엔리케 감독은 기술을 의심한 적 없었다. 다만 승리욕이 다시 살아날지가 관건이었는데, 르아브르전이 그 답이었다”고 분석했다.

 

PSG는 현재 UCL 리그 페이즈에서 3승 1패로 전체 36팀 중 5위에 자리하고 있다. 토트넘은 2승 2무로 10위에 올라 있다. 이번 경기에서 이강인이 두 번째 UCL 골을 기록한다면 내년 일정에서도 주전 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 크다.

 

한편 같은 시간대에는 바이에른 뮌헨 소속 김민재가 아스널 원정에 나서며, 조규성의 미트윌란은 유로파리그에서 AS로마를 만난다.

Copyright TSN KOREA. All rights reserved.

