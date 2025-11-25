

TSN KOREA 임재현 기자 | 2023년 월드베이스볼클래식 우승을 이끌었던 오타니 쇼헤이가 2026년 WBC 출전을 공식적으로 약속했다.

오타니는 25일 자신의 사회관계망서비스를 통해 “일본을 다시 대표하게 돼 행복하다”며 2026 WBC 참가 의사를 밝혔다.

오타니는 올해 메이저리그 내셔널리그 최우수선수(MVP)에 만장일치로 선정된 뒤 다저스 구단과의 논의를 언급하며 즉답을 피했지만, 결국 일본 대표팀 복귀를 직접 선언했다.

일본 스포츠호치는 이를 두고 “2026 WBC 출전 의사를 명확히 밝힌 것”이라고 해석했다.

다저스 데이브 로버츠 감독은 WBC 출전을 반대하는 속내를 보인 바 있다. 다저스가 오타니의 투타 겸업 관리를 최우선 과제로 두고 있는 만큼 부상 위험을 우려하고 있다. 그럼에도 오타니는 팬과 대표팀에 대한 책임을 이유로 WBC 출전을 택했다.

오타니는 2023년 WBC에서 타율 0.435, 8타점, 투수로 2승 1세이브 평균자책점 1.86을 기록하며 MVP와 올-클래식 팀 두 부문을 모두 석권했다. 미국과의 결승전에서 마이크 트라우트를 삼진 처리하며 우승을 확정짓는 장면은 WBC 역사에 남는 명장면으로 평가된다.

2026년 그는 투타 겸업 여부를 두고 변수가 있다. 2024년에는 지명타자로만 뛰었고, 올해부터 투타 겸업을 다시 시작한 만큼 대회 직전 컨디션에 따라 투수 출전은 조정될 수 있다.

다저스의 야마모토 요시노부와 사시키 로키, 에인절스 기쿠치 유세이, 컵스 스즈키 세이야 등 주요 일본 빅리거들은 아직 WBC 합류 여부를 확정하지 않았다.

일본 현지 언론은 “오타니가 합류하면 다른 선수들도 대표팀에 힘을 보탤 가능성이 커진다”고 분석했다.

한국 대표팀은 2026년 3월 7일 일본 도쿄돔에서 WBC 1라운드 첫 경기를 일본과 치른다. 오타니가 합류하면서 일본의 전력이 한층 강화된 만큼 한국 야구가 넘어야 할 최대 변수로 떠오르고 있다.