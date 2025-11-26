

TSN KOREA 김민제 기자 | 팔꿈치 가격으로 데뷔 226번째 A매치에서 처음 퇴장당한 크리스티아누 호날두가 징계 유예로 내년 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에 나설 수 있게 됐다.



영국 BBC는 26일 폭력 행위 퇴장에 일반적으로 적용되는 3경기 출장 정지 중 두 경기가 유예 처리됐다고 전했다.



이번이 호날두의 첫 A매치 퇴장이었다는 점이 징계 수위 조정에 반영된 것으로 보인다.



호날두는 레드카드에 따라 월드컵 유럽예선 최종전에 나서지 못했지만, 나머지 두 경기 정지가 유예되면서 사실상 한 경기만 징계를 소화하게 됐다.



다만 유예 상태인 만큼 향후 비슷한 파울을 저지르면 남은 두 경기 출장 정지가 즉시 적용된다. FIFA는 “유사한 성격과 중대성의 파울을 다시 범하면 유예된 징계가 즉시 효력을 되찾는다”고 밝혔다.



호날두는 지난 14일 아일랜드 더블린에서 열린 유럽예선 F조 경기에서 상대 수비수 다라 오셰이를 뿌리치다가 팔꿈치를 휘두르는 장면이 비디오판독(VAR) 끝에 퇴장으로 번졌다.



포르투갈은 호날두 없이 치른 아르메니아전에서 9-1 대승을 거두며 조 1위를 확정하고 북중미 월드컵 본선 진출권을 확보했다.



내년 대회를 마지막 월드컵으로 예상하는 호날두는 이로써 통산 6번째 본선 무대를 밟게 됐다.