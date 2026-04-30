

TSN KOREA 박용준 기자 | 프로축구 K리그1 울산 HD가 구단 운영 구조 개편의 일환으로 이영표를 사외이사로 선임했다.

울산은 30일 울산광역시 동구 클럽하우스에서 임시 주주총회를 열고, 전 축구대표팀 수비수이자 강원FC 대표를 역임한 이영표를 구단 첫 사외이사로 선임했다고 밝혔다.

이번 인사는 단순한 인물 영입을 넘어, 구단 지배구조와 의사결정 체계의 외부 견제 기능을 강화하려는 전략적 선택으로 해석된다.

이영표 사외이사는 현역 시절 네덜란드 PSV 에인트호번, 잉글랜드 토트넘 홋스퍼, 독일 보루시아 도르트문트 등 유럽 주요 리그에서 활약하며 국제 무대 경험을 축적했다.

이후 강원FC 대표로 재직하며 구단 운영과 행정 경험까지 갖춘 ‘현장+경영’ 복합형 인물로 평가된다.

울산은 이영표의 선임 배경에 대해 “유럽 선진 축구 경험과 행정 전문성이 구단 철학 정립과 중장기 비전 수립에 기여할 것”이라고 설명했다.

이는 단순한 자문 역할을 넘어 전략 의사결정 과정에 직접 영향을 미치는 구조로 해석된다.

최근 K리그 구단들은 기업형 운영 구조로 전환하며 사외이사 제도를 도입하는 흐름을 보이고 있다. 사외이사는 내부 경영진과 분리된 독립적 위치에서 전략 방향성과 투명성을 점검하는 역할을 수행한다는 점에서, 울산의 이번 결정은 리그 전반의 거버넌스 변화 흐름과 맞물린다.

특히 울산은 아시아 챔피언스리그와 국내 리그를 병행하는 과정에서 글로벌 경쟁력을 강화해야 하는 상황이다. 이영표가 보유한 유럽 축구 네트워크와 전술·운영 경험은 스카우팅, 유소년 시스템, 클럽 브랜드 전략 등 다양한 영역에서 활용 가능성이 크다.

이번 인사는 구단의 ‘경기력 중심’ 운영에서 ‘경영·전략 중심’으로의 확장 신호로 읽힌다. 울산이 단기 성적을 넘어 지속 가능한 구단 모델 구축에 나섰다는 점에서 의미가 있다.

이영표 사외이사가 단순 자문기구에 머물지 않고 구단 정책과 투자 방향에 실질적 변화를 만들어낼 경우, K리그 구단 운영 모델에도 적지 않은 파급 효과가 예상된다.