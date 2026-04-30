TSN KOREA 송동섭 기자 | 아스널과 아틀레티코 마드리드가 유럽축구연맹 챔피언스리그 준결승 1차전에서 승부를 가리지 못했다.

아스널은 30일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2025-2026 UEFA 챔피언스리그 4강 1차전에서 아틀레티코 마드리드와 1-1로 비겼다.

원정에서 패배를 피한 아스널은 2차전 홈경기에서 결승 진출을 노리게 됐다.

경기는 페널티킥과 비디오 판독(VAR)이 지배했다.

아스널은 전반 44분 빅토르 교케레스가 다비드 한츠코의 반칙을 유도한 뒤 직접 페널티킥을 성공시켜 앞서갔다. 아틀레티코는 후반 벤 화이트의 핸드볼 판정으로 얻은 페널티킥을 훌리안 알바레스가 마무리하며 균형을 맞췄다.

가장 큰 논란은 후반 33분 발생했다.

에베레치 에제가 한츠코의 도전에 넘어지자 주심 대니 마켈리는 페널티킥을 선언했다. 그러나 온필드 리뷰 뒤 판정은 취소됐다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 이 결정에 강하게 반발했고, 현지 매체들도 이 장면을 경기 최대 쟁점으로 다뤘다.

아틀레티코도 기회를 만들었다. 앙투안 그리즈만은 후반 칩슛으로 크로스바를 맞히며 홈 팬들을 들끓게 했다. 다만 추가 득점에는 실패했다. 아스널은 막판 흐름을 되찾았지만 결승골까지 연결하지 못했다.



이번 무승부로 승부는 런던으로 넘어갔다. 아스널은 원정에서 실점을 최소화하며 버텼지만, 논란의 판정으로 승리 기회를 놓쳤다는 아쉬움을 안게 됐다. 아틀레티코는 홈에서 승리를 얻지 못했으나 알바레스의 동점골로 2차전 희망을 이어갔다.



◎ 경기 주요 정보

항목 내용 대회 UEFA 챔피언스리그 준결승 1차전 경기 아틀레티코 마드리드 1-1 아스널 장소 리야드 에어 메트로폴리타노 관중 6만8,421명 득점 교케레스, 알바레스 핵심 쟁점 후반 에제 페널티킥 선언 뒤 VAR 취소 2차전 아스널 홈경기

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