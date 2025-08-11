

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 벨기에 프로축구 헹크의 스트라이커 오현규가 시즌 1호 도움을 기록했지만, 팀은 또다시 승리를 놓치며 개막 3경기 무승의 아쉬움을 남겼다.

오현규는 11일(한국시간) 벨기에 리에주의 스타드 모리스 뒤프란에서 열린 스탕다르 리에주와의 2025-2026 벨기에 프로리그 3라운드 원정 경기에서, 0-2로 끌려가던 후반 25분 톨루 아로코다레의 만회골을 도왔다.

전방에서 날아온 롱 패스를 아로코다레가 가슴으로 트래핑해 오현규에게 연결했고, 오현규는 침착하게 왼발로 트래핑한 뒤 아로코다레가 슈팅하기 좋은 위치로 패스를 내줬다. 아로코다레는 이를 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 오현규의 시즌 첫 도움을 완성했다.

지난달 28일 리그 개막전에서 선제골을 기록했던 오현규는 이번 경기로 1골 1도움을 기록하며 시즌 초반 좋은 흐름을 이어가고 있다. 이날 원톱으로 선발 출전한 오현규가 경기 종료까지 활발히 움직였으나, 헹크는 높은 공 점유율(76%)에도 불구하고 페널티 지역에서의 결정적인 기회를 만들지 못했다.

오현규 역시 상대 페널티 지역 안에서의 볼 터치는 10번에 그쳤고, 후반 막판 여러 차례 슈팅을 시도했지만 상대 골키퍼와 수비진에 막혀 추가 득점에는 실패했다.

축구 통계 전문 풋몹은 오현규에게 팀 내 세 번째로 높은 평점 7.4를 부여했다.



헹크는 전반 37분 토마 앙리에게 페널티킥 실점, 후반 9분 말론 포시에게 추가골을 내주며 끌려갔다.

오현규와 아로코다레의 합작골로 한 점을 만회했지만, 결국 1-2로 패하며 승점 추가에는 실패했다. 지난 시즌 리그 3위를 기록했던 헹크는 올 시즌 3경기에서 1무 2패로 아직 첫 승을 신고하지 못하고 있다.