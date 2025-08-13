TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 종합격투기 단체 UFC가 내년 7월 4일, 미국 독립기념일에 백악관에서 경기를 개최할 예정이라고 데이나 화이트 UFC 회장이 공식 발표했다. 화이트 회장은 12일(현지시간) 미국 CBS 방송에 출연해 "백악관 개최는 확실히 진행될 것"이라고 강조하며, 전날 밤 도널드 트럼프 대통령과 이 사안에 대해 직접 대화를 나눴다고 전했다.

화이트 회장은 이달 말 트럼프 대통령과 그의 장녀 이방카 트럼프를 만나 세부 사항을 협의할 계획이라고 밝혔다. 그는 "트럼프 대통령이 직접 전화를 걸어 이방카의 참여를 요청했다"며, 이방카와 개최 장소 등 다양한 내용을 논의했다고 덧붙였다. 다만, 경기가 1년이나 남은 만큼 아직 어떤 선수가 백악관 이벤트에 참가할지는 결정되지 않은 상태다.

트럼프 대통령과 데이나 화이트 회장은 오랜 친분을 자랑한다. 트럼프 대통령은 2001년 자신이 소유한 카지노에서 UFC 경기를 개최하며 단체를 지원해왔고, 화이트 회장 역시 트럼프 대통령을 정치적으로 지지해왔다. 트럼프 대통령은 지난달, 미국 건국 250주년이 되는 2026년을 맞아 백악관에서 UFC 경기를 개최하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

한편, 화이트 회장은 지난해 12월 한국에서 열릴 예정이던 종합격투기 대회를 참관하려 했으나, 당시 비상계엄 여파로 방한이 취소됐다. 이방카 트럼프는 1기 행정부 시절 실세로 활약했으나, 최근에는 정치적 활동을 자제하고 있다.