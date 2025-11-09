

리오넬 메시가 다시 한 번 '축구의 신'다운 존재감을 드러냈다.

인터 마이애미는 9일(한국시간) 미국 플로리다 포트 로더데일 체이스 스타디움에서 열린 2025 메이저리그사커(MLS) 플레이오프 1라운드 3차전에서 내슈빌 SC를 4-0으로 완파하고 8강 진출에 성공했다.

시리즈 전적 2승 1패로 마무리한 마이애미는 동부 콘퍼런스 3위 자격으로 준결승 티켓을 거머쥐었다.

1차전 홈에서 3-1로 이겼던 마이애미는 원정 2차전에서 1-2로 패했으나, 마지막 경기에서 압도적인 경기력으로 다시 균형을 뒤집었다.

경기 초반부터 메시가 흐름을 주도했다. 전반 10분, 상대 미드필드에서 공을 빼앗은 메시는 페널티아크까지 몰고 가 왼발 슛으로 선제골을 넣었다.

이어 전반 39분 역습 상황에서 마테오 실베티의 패스를 받아 다시 왼발로 추가골을 터뜨리며 점수를 2-0으로 벌렸다.

후반에는 타데오 아옌데가 28분 팀의 세 번째 골을 넣었고, 3분 뒤 메시가 아옌데의 쐐기골을 도우며 경기를 완전히 끝냈다. 이 도움으로 메시는 개인 통산 400번째 어시스트를 기록했다.

그는 아르헨티나 대표팀에서 60도움, 바르셀로나에서 269도움, 파리 생제르맹(PSG)에서 34도움, 인터 마이애미에서 37도움을 기록하며 클럽과 국가를 통틀어 놀라운 꾸준함을 이어가고 있다.

이날 승리로 마이애미는 동부 콘퍼런스 2위 신시내티와 8강 단판 승부를 벌인다. 메시의 절정의 컨디션 속에, 마이애미는 창단 이후 첫 MLS 챔피언 도전을 이어가게 됐다.