

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | NBA를 대표하는 슈퍼스타 르브론 제임스와 스테픈 커리가 2028년 로스앤젤레스 올림픽 출전 가능성이 매우 낮다고 밝혔다.



두 선수는 팟캐스트 방송에서 차기 올림픽과 관련된 질문에 현재로서는 참가할 계획이 없다고 말하며 사실상 대표팀 은퇴 분위기를 전했다.



제임스는 올림픽 경기장에 선수로가 아닌 관람객으로 있을 것이라고 말했다. 그는 LA 대회가 열리는 2028년에 만 43세가 되는 만큼 현실적 부담을 인정했다. 네 차례 올림픽에 출전해 금메달 3개와 동메달 1개를 따낸 제임스는 최근까지 대표팀의 상징적 존재로 평가받아 왔다.



커리 역시 출전 가능성을 배제하지는 않았지만 회의적인 시각을 드러냈다. 40세가 되는 시점의 자신의 몸 상태와 팀 기여도를 고려해야 한다고 말하며 확답을 피했다. 그는 파리 올림픽 결승에서 3점슛 8개를 성공시키며 미국 금메달에 큰 역할을 했다.



두 선수의 발언으로 미국 농구 대표팀은 다음 사이클에서 세대교체가 본격화될 것으로 전망된다. NBA에서 젊은 스타들의 부상이력과 시즌 일정이 변수가 되고 있는 만큼 미국농구협회는 차기 대표팀 구성에 더 많은 고민을 할 것으로 보인다.