TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 여자프로배구 IBK기업은행이 남자부 레전드 공격수였던 김학민(42) 전 KB손해보험 감독대행을 새 코치로 영입했다. IBK기업은행은 기존 안준찬 코치가 대학 감독직에 도전하기 위해 사임하면서, 김학민 전 감독대행을 새로운 코치로 선임했다고 19일 밝혔다.

김학민 신임 코치는 여오현 수석코치와 함께 김호철 감독을 보좌하며, 2025-2026시즌 V리그 여자부 우승을 목표로 힘을 보탤 예정이다. 김 코치는 2006-2007시즌 신인 드래프트 1라운드 1순위로 대한항공에 입단해, 2019년 KB손해보험으로 이적한 뒤 2020-2021시즌까지 총 14시즌 동안 선수로 활약했다. 아웃사이드 히터로서 391경기 출전, 통산 4,128득점(역대 9위), 공격 성공률 51.87%라는 뛰어난 기록을 남겼다.

2021년 현역 은퇴 후에는 KB손해보험에서 코치 생활을 시작했고, 지난해에는 감독대행까지 맡으며 지도자로서의 역량을 쌓았다. IBK기업은행 관계자는 "김학민 코치가 대표팀에서 함께한 경험 외에는 김호철 감독과 특별한 인연은 없지만, 여오현 수석코치를 비롯한 코칭스태프의 추천으로 영입하게 됐다"고 설명했다.

김학민 코치의 합류로 IBK기업은행이 여자배구 V리그에서 어떤 변화를 보여줄지 기대가 모인다.