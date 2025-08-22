TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2026년 제주에서 개최되는 전국체육대회를 계기로 지역경제 활성화 방안을 모색하는 토론회가 열린다. 제주도는 오는 22일 오후 2시, 제주도체육회 세미나실에서 ‘2026 전국(장애인)체전 연계 지역경제 활성화 방안 마련 토론회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 토론회는 내년 제주에서 열릴 전국체전이 지역경제에 실질적인 도움이 되는 ‘경제 체전’으로 자리매김할 수 있도록, 다양한 과제와 구체적인 실행 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 도내 소상공인, 경제·관광·체육 분야 관계자 등 80여 명이 참석해 각자의 시각에서 의견을 나눌 예정이다.

이 자리에서 김상훈 한국스포츠과학원 스포츠산업연구실장은 ‘2026년 전국체전 연계 지역경제 활성화 방안’을 주제로 발표를 진행한다. 김 실장은 제주의 높은 스포츠 참여율과 풍부한 기반 시설을 활용해 다양한 스포츠 대회 유치의 필요성을 강조하고, 관람객 요구에 맞춘 스포테인먼트 도입, 지역 축제와 연계한 볼거리 제공의 중요성 등을 제시할 계획이다.

이어 전용배 단국대 교수가 좌장을 맡아, 강철남 제주도의회 의원, 박인철 제주도 소상공인연합회장, 김병효 한국외식업중앙회 제주도지회장, 김창해 대한숙박업중앙회 제주도지회장 등 각계 전문가들이 심도 있는 논의를 펼친다. 제주도는 이번 토론회에서 제시된 다양한 의견을 수렴해 실효성 있는 정책을 마련하고, 전국체전 실행 계획에 적극 반영할 방침이다.