TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 미국여자프로골프(LPGA) 투어 CPKC 여자오픈 1라운드에서 15세 아마추어 선수가 공동 2위에 오르며 화제를 모았다. 캐나다 국적의 중국계 선수 아프로디테 뎅은 이름만큼이나 눈길을 끄는 활약을 펼쳤다.

뎅은 캐나다 캘거리에서 태어나 가족과 함께 미국 뉴저지로 이주했으며, 이번 대회에서 버디 6개와 보기 1개로 5언더파 66타를 기록했다. 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼 등 정상급 프로들과 어깨를 나란히 하며 단독 선두 이와이 아키에(일본)와는 단 2타 차이다.

경기 후 인터뷰에서 뎅은 "부모님이 유니크한 이름을 좋아해 '아프로디테'라는 이름을 지어주셨다"고 밝혔다. 그는 5월 LPGA 투어 미즈호 아메리카스오픈에서 아마추어 상을 받았으며, 올해 주니어 인비테이셔널, 미즈호 아메리카스오픈 주니어, US 걸스 주니어 챔피언십에서 우승을 차지했다. 특히 캐나다 국적 선수가 US 걸스 주니어에서 우승한 것은 뎅이 처음이다.

2026년 US여자오픈 출전권까지 획득한 뎅은 "7월 US 걸스 주니어 경험이 이번 대회에 큰 도움이 됐다"며 "많은 팬과 카메라 앞에서 경기하는 것이 익숙해졌다"고 말했다. 그는 "리더보드를 몇 차례 보며 상위권에 이름이 올라 기뻤지만, 계획대로 경기에 집중하려고 노력했다"고 덧붙였다.

지난주 포틀랜드 클래식 준우승자 글린 코르 등과 한 조로 경기를 펼친 뎅은 "처음엔 긴장됐지만, 어느 대회나 마찬가지"라며 담담한 소감을 전했다.