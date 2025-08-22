TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국 남자배구 대표팀이 다음 달 필리핀 마닐라에서 열리는 세계선수권대회를 앞두고 치른 동아시아선수권대회에서 결승에 진출했다. 이사나예 라미레스 감독이 이끄는 대표팀은 22일 중국 장쑤성 장자강에서 열린 준결승에서 홍콩을 세트 스코어 3-1(25-15, 25-20, 21-25, 25-14)로 물리치며 결승행을 확정지었다.

조별리그 B조에서 2전 전승을 거두며 1위로 4강에 오른 한국은 A조 2위 홍콩과 준결승에서 맞붙었다. 경기 초반부터 강한 공격과 블로킹으로 점수를 벌린 한국은 1세트에서 홍동선과 차영석의 연속 득점, 허수봉의 백어택으로 승기를 잡았다. 2세트 역시 공격의 고삐를 늦추지 않고 리드를 이어가며 세트 점수 2-0을 만들었다.

3세트에서는 접전 끝에 아쉽게 세트를 내줬지만, 4세트에서 다시 집중력을 발휘했다. 6-6 동점 상황에서 연속 득점으로 흐름을 가져온 뒤, 허수봉의 서브 에이스와 공격 삼각편대 허수봉, 김지한, 신호진의 활약으로 연속 7점을 올리며 승부를 결정지었다.

이로써 한국은 중국과 대만의 승자와 결승에서 우승을 다투게 됐다. 세계선수권을 앞두고 대표팀의 상승세가 기대를 모으고 있다.