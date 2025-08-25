TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | LIV 골프 최고의 선수로 우뚝 선 욘 람(스페인)이 개인전에 이어 팀 챔피언십 우승까지 거머쥐며 올 시즌을 화려하게 마무리했다. 람이 이끄는 리전 13 팀은 25일(한국시간) 미국 미시간주 플리머스의 카디널 세인트 존스(파70)에서 열린 LIV 골프 팀 챔피언십 미시간 결승에서 브라이슨 디섐보(미국)가 이끄는 크루셔스GC를 연장전 끝에 제압하고 우승 트로피를 들어올렸다.

리전 13은 욘 람을 비롯해 티럴 해턴(잉글랜드), 톰 매키빈(북아일랜드), 칼렙 수라트(미국)로 구성된 팀이다. 결승전에서는 각 팀 선수 4명의 스트로크 플레이 합산으로 승부를 가렸고, 두 팀 모두 20언더파를 기록하며 치열한 접전을 펼쳤다. 결국 연장 두 번째 홀에서 람과 해턴이 나란히 버디를 성공시키며 극적인 승리를 완성했다.

이번 우승으로 람은 시즌 개인 포인트 1위에 올라 1,800만 달러의 상금을 챙긴 데 이어, 팀 챔피언십 우승 상금 1,400만 달러 중 자신의 몫인 140만 달러도 추가로 획득했다. 비록 개인전만큼 큰 금액은 아니지만, 람은 개인과 팀 모두에서 정상에 오르는 값진 성과를 이뤄냈다. 크루셔스GC는 준우승으로 800만 달러의 상금을 받았다.

올 시즌 마지막 대회였던 팀 챔피언십에서 리전 13의 극적인 승리는 LIV 골프 팬들에게 또 하나의 명장면을 선사했다.