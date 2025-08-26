TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 프로야구 삼성 라이온즈의 베테랑 불펜 투수 김재윤(34)이 8월의 무더위 속에서 다시 한 번 자신의 진가를 입증하고 있다. 김재윤은 kt wiz 시절부터 8월에 유독 강한 모습을 보여왔으며, 삼성 이적 후에도 이 전통을 이어가고 있다.

2022년 8월에는 12경기에서 평균자책점 2.03, 4승과 5세이브를 기록했고, 2023년 8월에도 평균자책점 2.57로 시즌 평균보다 훨씬 좋은 성적을 냈다. 삼성으로 이적한 뒤에도 8월만큼은 예외 없이 강한 투구를 선보였다. 2024시즌 전체 평균자책점이 4.09로 다소 저조했지만, 8월에는 11경기에서 평균자책점 2.25로 팀의 뒷문을 든든히 지켰다.

특히 올 시즌 6월까지 35경기에서 평균자책점 6.68로 부진했던 김재윤은, 7월부터 구속 회복과 함께 반등에 성공했다. 8월 이후 10경기에서는 평균자책점 0.87을 기록하며, 단 한 번만 실점했다. 최근 9경기 연속 무실점이라는 놀라운 기록도 이어가고 있다.

김재윤의 부활 비결은 직구 구속 회복에 있다. 시즌 초반 구속 저하로 고전하며 마무리에서 불펜으로 강등되고, 1군 엔트리에서 말소되는 아픔도 겪었지만, 2군에서 체력을 비축한 끝에 다시 빠른 공을 던지기 시작했다. 구위를 되찾은 김재윤은 마무리 투수로 복귀해 삼성 불펜에 활력을 불어넣었다.

김재윤의 활약에 힘입어 삼성은 최근 9경기에서 7승 1무 1패, 승률 0.875로 LG 트윈스와 함께 공동 1위에 올랐다. 김재윤은 이 기간 6경기 모두 무실점으로 막아내며 3세이브를 추가했다. 8위에 머물던 삼성은 7위로 올라서며 3위 SSG 랜더스와의 격차도 2경기로 좁혔다. 언제든 상위권 도약을 노릴 수 있는 분위기다.