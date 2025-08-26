TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 시니어 프로기사들의 명예를 건 무대, 레전드 바둑리그가 10번째 시즌을 앞두고 선수 선발을 마쳤다. 26일, 서울 성동구 마장로 한국기원 사옥에서 열린 '2025 인크레디웨어 레전드리그' 선수선발식에는 기존 4개 팀과 신규 4개 팀이 모두 참석해 뜨거운 열기를 보였다.

디펜딩 챔피언 수소도시 완주(감독 김기헌)는 이창호 9단과 권효진 8단을, 의정부 행복특별시(감독 이형로)는 유창혁 9단, 효림(감독 윤영민)은 최명훈 9단, yes 문경(감독 양상국)은 김찬우 7단을 각각 보호 지명했다. 이어진 1지명 선발에서는 각 팀이 김혜민 9단, 김영삼 9단, 양건 9단, 김영환 9단, 박지은 9단 등 스타 기사들을 차례로 선택하며 전력을 강화했다.

특히 쏘팔코사놀은 중국의 루이나이웨이 9단, yes 문경은 일본의 나카네 나오유키 9단을 외국인 선수로 영입해, 국제적인 대결 구도도 기대를 모으고 있다.

2025 레전드리그는 9월 10일 개막식을 시작으로 8개 팀이 더블리그 방식으로 14라운드 56경기를 치른다. 상위 4개 팀이 포스트시즌에 진출해 스탭래더 방식으로 최종 우승팀을 가리게 된다. 우승 상금은 3천만 원, 준우승 상금은 1천5백만 원이며, 제한 시간은 각자 30분에 40초 초읽기 5회가 주어진다.

㈜인포벨이 후원하는 이번 시즌, 전설들의 치열한 한판 승부가 다시 한번 팬들의 기대를 모으고 있다.