TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한아이스하키협회가 주최하는 '2025 LG 코리아 아이스하키리그'가 27일 고려대아이스링크에서 화려하게 막을 올린다. 이번 대회는 2023년 이후 2년 만에 개최되는 만큼, 팬들과 선수 모두에게 큰 기대를 모으고 있다.

대회는 2주간 고려대아이스링크와 안양실내빙상장에서 열리며, 예선은 조별리그로 진행되고 결선에서는 토너먼트 방식으로 우승팀이 가려진다. 특히 올해는 고등학교 연합팀이 처음으로 참가해, 아이스하키의 저변 확대와 미래 세대 육성에 대한 기대가 높아지고 있다.

또한 대회 기간 동안 '2025 미래국가 선수 캠프(고등부)'가 함께 운영되어, 참가 선수들은 코리아리그 출전 경험을 쌓고 국가대표 시스템을 직접 체험할 수 있는 기회를 얻게 된다. 경기 데이터는 국가대표 및 20세 이하 대표팀 선발에도 반영될 예정이다.

개막전은 27일 오후 4시 30분 고려대아이스링크에서 경희대와 KW 우디레의 맞대결로 시작된다. 대한아이스하키협회는 "엘리트와 아마추어, 청소년 선수들이 한 무대에서 기량을 겨루는 장을 마련해 국내 아이스하키의 경쟁력을 높이고 세대 간 교류를 활성화하겠다"고 밝혔다.

이번 대회는 무료로 관람할 수 있으며, 전문 유튜브 채널 '온 더 스포츠'를 통해 전 경기가 생중계되어 팬들과의 소통을 더욱 강화할 예정이다.