2025.08.28 (목)

이정후, 꿀맛 같은 이틀 휴식…팀 승리와 벌랜더의 대기록

이정후, 8월 맹활약 후 첫 연속 휴식
벌랜더, MLB 역대 탈삼진 9위 등극

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | '바람의 손자' 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 8월 들어 뜨거운 타격감을 보여준 끝에 모처럼 이틀간의 달콤한 휴식을 가졌다. 27일(한국시간) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 메이저리그 시카고 컵스와의 홈경기에서 이정후는 출전하지 않았다. 이동일이었던 26일까지 포함해 연속 이틀을 쉰 셈이다.

이정후는 8월 들어 타율 0.310, 1홈런, 4타점, 11득점, OPS 0.825로 맹활약하며 팀의 중심 타선 역할을 톡톡히 해냈다. 시즌 전체로는 타율 0.259, 7홈런, 47타점, 61득점, 10도루, OPS 0.730을 기록 중이다.

이정후가 결장한 이날 경기에서 샌프란시스코는 시카고 컵스를 5-2로 꺾었다. 선발 투수 저스틴 벌랜더는 6이닝 동안 7피안타 5탈삼진 2볼넷 2실점으로 시즌 2승(10패)째를 거뒀다. 특히 벌랜더는 통산 3,520탈삼진을 기록하며 월터 존슨을 제치고 메이저리그 역대 탈삼진 단독 9위에 올랐다. 그는 8위 게일로드 페리(3,534개)와의 격차를 14개로 좁혔다. 메이저리그 역대 탈삼진 1위는 놀런 라이언으로, 5,714개의 압도적인 기록을 보유하고 있다.

김도연 기자

