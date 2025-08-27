TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 피겨 여왕 김연아(34)가 올해도 2018평창기념재단이 주최하는 '플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미'의 강사로 나섰다. 2018평창기념재단은 27일 "김연아는 강원도 강릉하키센터에서 진행 중인 플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미에서 마스터반(5~8급) 선수들을 대상으로 강습했다"고 밝혔다.

플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미는 평창 동계올림픽의 유산을 계승하고, 피겨스케이팅의 저변을 넓히기 위해 마련된 대표 프로그램이다. 김연아는 2021년 아카데미가 시작된 이래 꾸준히 강사로 참여하며, 후배 선수들의 성장에 힘을 보태고 있다.

지금까지 이 프로그램에는 김유재, 김유성(이상 수리고), 황정율(도장중) 등 피겨계의 유망주를 포함해 총 2,800명의 선수가 참가했다. 올해 아카데미에는 김연아뿐만 아니라 전 국가대표 김예림, 국제빙상경기연맹(ISU) 기술심판 양태화 등도 함께 강사로 나서며, 미래의 피겨 스타들을 위한 든든한 지원군이 되고 있다.