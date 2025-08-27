2025.08.28 (목)

  • 구름많음동두천 29.3℃
  • 맑음강릉 33.1℃
  • 구름많음서울 29.7℃
  • 구름조금대전 30.6℃
  • 구름조금대구 30.8℃
  • 맑음울산 31.3℃
  • 구름조금광주 30.5℃
  • 맑음부산 31.2℃
  • 맑음고창 31.0℃
  • 맑음제주 31.5℃
  • 구름많음강화 28.8℃
  • 구름조금보은 27.9℃
  • 맑음금산 29.4℃
  • 구름조금강진군 30.8℃
  • 맑음경주시 31.7℃
  • 구름조금거제 30.6℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

피겨퀸 김연아, 미래의 별들과 함께하는 플레이윈터 아카데미 지도

김연아, 4년 연속 유망주 양성에 앞장서다
평창의 유산, 피겨스케이팅 저변 확대에 기여

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 피겨 여왕 김연아(34)가 올해도 2018평창기념재단이 주최하는 '플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미'의 강사로 나섰다. 2018평창기념재단은 27일 "김연아는 강원도 강릉하키센터에서 진행 중인 플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미에서 마스터반(5~8급) 선수들을 대상으로 강습했다"고 밝혔다.

플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미는 평창 동계올림픽의 유산을 계승하고, 피겨스케이팅의 저변을 넓히기 위해 마련된 대표 프로그램이다. 김연아는 2021년 아카데미가 시작된 이래 꾸준히 강사로 참여하며, 후배 선수들의 성장에 힘을 보태고 있다.

지금까지 이 프로그램에는 김유재, 김유성(이상 수리고), 황정율(도장중) 등 피겨계의 유망주를 포함해 총 2,800명의 선수가 참가했다. 올해 아카데미에는 김연아뿐만 아니라 전 국가대표 김예림, 국제빙상경기연맹(ISU) 기술심판 양태화 등도 함께 강사로 나서며, 미래의 피겨 스타들을 위한 든든한 지원군이 되고 있다.

김도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-27_WED