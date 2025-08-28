2025.08.28 (목)

  • 구름많음동두천 29.3℃
  • 맑음강릉 33.1℃
  • 구름많음서울 29.7℃
  • 구름조금대전 30.6℃
  • 구름조금대구 30.8℃
  • 맑음울산 31.3℃
  • 구름조금광주 30.5℃
  • 맑음부산 31.2℃
  • 맑음고창 31.0℃
  • 맑음제주 31.5℃
  • 구름많음강화 28.8℃
  • 구름조금보은 27.9℃
  • 맑음금산 29.4℃
  • 구름조금강진군 30.8℃
  • 맑음경주시 31.7℃
  • 구름조금거제 30.6℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

'배드민턴 여제' 안세영, 세계선수권 2연패 향해 질주…36분 만에 16강 진출

안세영, 위기 딛고 완벽한 역전승
한국 배드민턴 대표팀, 16강 진출자 속출

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 배드민턴 여자 단식 세계 최강 안세영(삼성생명)이 2025 세계개인배드민턴선수권대회에서 16강에 진출하며 2연패를 향한 힘찬 발걸음을 내디뎠다.

28일(한국시간) 프랑스 파리 아디다스 아레나에서 열린 여자 단식 32강전에서 안세영은 독일의 이본 리(세계 55위)를 2-0(21-15, 21-7)으로 완파했다. 경기 초반 연속 실점으로 2-7까지 끌려갔지만, 침착하게 경기를 풀어나가며 12-12 동점을 만든 뒤 역전에 성공했다. 1게임을 잡은 안세영은 두 번째 게임에서는 초반부터 8-1로 앞서며 압도적인 기량을 선보였고, 36분 만에 경기를 마무리했다.

이로써 안세영은 16강에서 캐나다의 미셸 리(16위)와 맞붙게 됐다. 안세영은 지난해 덴마크 코펜하겐 대회에서 한국 선수 최초로 세계선수권 단식 우승을 차지한 바 있다. 이번 대회에서도 우승을 차지하면 2연패의 위업을 달성하게 된다.

한국 대표팀의 선전도 이어졌다. 여자 단식 심유진(인천국제공항)이 스리랑카의 라닛마 리야나게를 2-0으로 꺾고 16강에 올랐고, 남자 단식 전혁진(요넥스) 역시 일본의 다나카 유시를 2-0으로 제압해 16강 진출에 성공했다. 여자 복식에서는 이소희-백하나(인천국제공항), 김혜정-공희용(삼성생명) 조가 각각 프랑스와 미국 팀을 누르고 16강에 합류했다.

반면, 여자 단식 김가은(삼성생명)과 남자 단식 김병재(삼성생명)는 각각 일본과 태국 선수에게 아쉽게 패해 32강에서 탈락했다. 남자 복식 김기정-김사랑, 혼합 복식 이종민-채유정 조도 16강 진출에 실패했다.

한편, 남자 복식 세계 1위 김원호-서승재(삼성생명)는 싱가포르 팀을 2-0으로 꺾고 16강에 진출하며 강팀의 면모를 과시했다.

김도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-28_THU