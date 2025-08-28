TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 미국 루이지애나주가 약 100억 원(720만 달러)을 투자해 내년 LIV 골프 대회를 성공적으로 유치했다. 루이지애나주 제프 랜드리 주지사는 내년 6월, 뉴올리언스 시립공원 베이유 오크스 코스에서 LIV 골프 대회가 열린다고 공식 발표했다. 이 자리에는 LIV 골프의 스콧 오닐 CEO와 선수 버바 왓슨도 함께해 대회 유치의 의미를 더했다.

특히 이번 대회 유치는 루이지애나주 정부가 LIV 골프에 500만 달러(약 70억 원)를 직접 지원하고, 코스 개보수에 220만 달러(약 30억 원)를 추가로 투입하기로 하면서 더욱 주목받고 있다. 총 100억 원의 예산이 LIV 골프 대회 유치에 쓰이는 셈이다.

랜드리 주지사는 LIV 골프 대회가 뉴올리언스 지역 경제에 약 555억 원(4천만 달러)의 효과를 가져올 것으로 기대했다. 그는 "뉴올리언스를 LIV 골프의 본부로 만들고 싶다"며, 팬 친화적인 LIV 골프의 매력을 강조했다.

한편, 뉴올리언스에서는 오랜 전통을 자랑하는 PGA 투어 취리히 클래식도 개최되고 있다. 1938년 시작된 취리히 클래식 역시 루이지애나주 정부로부터 연간 9억 원(65만 달러)의 지원과 코스 개보수 비용을 받고 있다. 그러나 이번 LIV 골프 대회 유치에 투입된 지원금 규모와는 큰 차이를 보인다.

랜드리 주지사는 "PGA 투어와 LIV 골프 대회가 경쟁 관계라고 생각하지 않는다"며, "두 대회는 서로 다른 팬층을 코스로 불러들인다"고 밝혔다.