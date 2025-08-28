TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 로스앤젤레스 다저스의 내야수 김혜성(26)의 메이저리그 복귀가 9월 이후로 미뤄졌다. 다저스의 데이브 로버츠 감독은 28일(한국시간) 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와의 홈 경기를 앞두고 "김혜성은 9월 확장 로스터가 적용되는 시점에 복귀할 것"이라고 밝혔다.

김혜성은 올 시즌 메이저리그 58경기에 출전해 타율 0.304, 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루로 맹활약했다. 그러나 지난달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염으로 10일짜리 부상자 명단(IL)에 오르며 잠시 전력에서 이탈했다. 이후 22일부터 마이너리그에서 재활 경기를 치르며 5경기 연속 안타를 기록, 조기 복귀가 기대됐다.

하지만 다저스의 멀티 플레이어 엔리케 에르난데스가 부상에서 먼저 복귀하면서 김혜성의 빅리그 복귀는 9월로 연기됐다. 구단은 확장 로스터 기간에 맞춰 김혜성을 합류시키기로 결정했다.

이날 김혜성은 오클라호마시티 코메츠 소속으로 마이너리그 트리플A 경기에 2번 타자 좌익수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷을 기록했다. 아쉽게도 이날은 안타를 추가하지 못했다.

특히 이날은 손흥민이 다저스타디움에서 시구자로 나선 날이기도 했다. 김혜성은 손흥민과의 특별한 인연으로 더욱 관심을 모았지만, 마이너리그 경기 일정으로 인해 만남이 성사되지 못했다. 김혜성은 손흥민의 소속사인 CAA스포츠와 계약을 맺고, 최근 LAFC에 입단한 손흥민에게 환영 메시지를 전하는 등 각별한 사이로 알려져 있다. 그는 "축구를 굉장히 좋아하는 사람으로서 손흥민 선수의 팬이었는데, 같은 지역에서 뛰게 돼 영광"이라고 소감을 밝히기도 했다.

김혜성의 빅리그 복귀와 손흥민과의 만남이 언제 이뤄질지 팬들의 관심이 모아진다.