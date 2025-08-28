TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 축구 예능 프로그램 '슈팅스타'가 시즌2로 돌아오며 더욱 강력한 라인업과 도전으로 시청자들의 기대를 모으고 있다. 28일 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 쿠팡플레이 예능 '슈팅스타2' 제작발표회에서는 최용수 감독을 비롯해 구자철, 이근호, 설기현 코치 등이 참석해 시즌2의 비하인드와 각오를 전했다.

이번 시즌에는 프리미어리그 맨체스터 유나이티드의 전설, 파트리스 에브라가 새롭게 합류해 화제를 모았다. 최용수 감독은 "장거리 비행과 시차에도 불구하고 에브라가 첫 훈련부터 120%를 쏟아부어 놀랐다"며 "이런 선수가 팀에 몇 명 더 있었으면 좋겠다고 생각했다"고 극찬했다. 설기현 코치 역시 "에브라가 최선을 다하는 모습을 보며 진정한 프로의 자세를 느꼈다"고 덧붙였다.

국가대표 출신 구자철과 이근호도 시즌2에 새롭게 합류했다. 은퇴 후 체중이 늘어난 구자철은 "K3 리그 선수들을 따라잡기 힘들었다"며, 노력 끝에 94kg에서 86kg까지 감량했다고 밝혔다. 이근호 역시 "시즌1을 보며 자신감이 넘쳤지만, 직접 뛰어보니 만만치 않았다"며 스포츠의 냉정함을 실감했다고 고백했다.

'슈팅스타'는 은퇴한 유명 축구선수들이 현역 하위 리그 선수들과 맞붙는 스포츠 예능으로, 시즌2에서는 상대 리그가 K4에서 K3로 격상됐다. 최용수 감독은 "K3 리그의 경기력은 K1에 근접할 정도로 수준이 높았다"며, 모든 것을 쏟아부은 시즌2의 치열함을 강조했다.

더 강력해진 상대, 한 살 더 먹은 선수들의 새로운 도전이 펼쳐질 '슈팅스타2'는 29일 오후 8시 쿠팡플레이에서 첫 공개된다.