

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 칠레 축구의 살아있는 전설 알렉시스 산체스(36)가 11년 만에 다시 스페인 라리가 무대로 돌아온다.

세비야FC는 2일(한국시간) “이탈리아 우디네세에서 활약했던 산체스와 한 시즌 계약을 체결했다”고 공식 발표했다. 이적료 없이 자유계약(FA)으로 영입된 산체스는 세비야에서 새로운 도전을 시작하게 됐다.

산체스의 라리가 복귀는 2014년 여름 FC바르셀로나를 떠난 이후 약 11년 만이다. 칠레 국가대표로 168경기에 출전해 51골을 기록한 그는, A매치 출전과 득점 모두 칠레 역대 최다 기록을 보유하고 있다.

2006년 대표팀 데뷔 이후 두 차례 월드컵(2010, 2014)과 코파 아메리카 두 차례 우승(2015, 2016)을 이끌며 칠레 축구의 황금기를 이끌었다. 최근에도 2026 북중미 월드컵 남미 예선에 출전하며 여전히 국가대표로 활약 중이다.

산체스는 CD 코브렐로아에서 프로 생활을 시작해 우디네세, 바르셀로나, 아스널, 맨체스터 유나이티드, 인터 밀란, 마르세유 등 유럽 빅리그 명문 클럽을 두루 거쳤다. 바르셀로나 시절에는 리오넬 메시의 공백을 훌륭히 메웠고, 아스널에서는 166경기 80골을 기록하며 팀의 핵심 공격수로 활약했다.

맨체스터 유나이티드 이적 후에는 기대에 미치지 못해 논란이 있었지만, 인터 밀란에서 109경기 20골을 기록하며 세리에A 우승에 기여했다. 지난 시즌에는 유럽 무대 첫 클럽인 우디네세로 복귀해 세리에A 13경기와 코파 이탈리아 1경기에 출전했다.

새로운 도전에 나선 산체스가 세비야에서 어떤 활약을 펼칠지 축구 팬들의 기대가 모이고 있다.