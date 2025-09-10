TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 애틀랜타 브레이브스의 새로운 주전 유격수 김하성(29)이 시카고 컵스와의 홈 경기에서 아쉽게도 안타를 기록하지 못했다.

10일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 2025 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에서 김하성은 5번 타자 겸 유격수로 선발 출전해 4타수 무안타로 경기를 마쳤다. 이로써 김하성의 시즌 타율은 0.222(108타수 24안타)로 소폭 하락했다.

김하성은 2회 첫 타석에서 3루수 땅볼로 물러났고, 4회 두 번째 타석에서는 3루수 플라이로 아웃됐다. 특히 7회 세 번째 타석에서는 타구 속도 시속 103마일(약 165.8㎞), 기대 타율 0.630의 잘 맞은 타구를 날렸지만, 아쉽게도 좌익수 정면으로 향해 아웃됐다. 9회 마지막 타석에서는 삼진으로 물러나며 이날 경기를 마쳤다.

한편, 애틀랜타는 시카고 컵스에 1-6으로 패하며 공격과 수비 모두에서 아쉬움을 남겼다.