TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국 축구 대표팀의 캡틴 손흥민(LAFC)이 또 한 번 역사의 한 페이지를 장식했다. 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와의 친선경기에서 손흥민은 교체 선수로 출전하며 자신의 136번째 A매치 출전 기록을 세웠다. 이로써 손흥민은 차범근 전 국가대표 감독, 홍명보 현 감독과 함께 한국 남자 선수 역대 A매치 최다 출전 공동 1위에 이름을 올렸다.

2010년 12월 시리아와의 경기로 대표팀에 데뷔한 손흥민은 15년 동안 국가대표팀의 중심으로 활약하며 한국 축구를 이끌어왔다. 최근 미국 뉴저지주 해리슨에서 열린 미국과의 친선경기에서는 52번째 A매치 골을 기록, 차범근(58골)에 6골 차로 다가서며 득점 기록 경신도 눈앞에 두고 있다.

다음달 국내에서 열리는 브라질(10월 10일), 파라과이(10월 14일)와의 친선경기에서 출전하게 된다면, 손흥민은 A매치 최다 출전 단독 1위라는 새로운 역사를 쓸 전망이다. 팬들은 손흥민이 앞으로도 계속해서 새로운 기록을 써내려가길 기대하고 있다.