TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 18세 이하(U-18) 야구대표팀이 세계청소년선수권대회(야구월드컵)에서 조 2위로 슈퍼라운드에 진출하는 쾌거를 이뤘다.

석수철 감독이 이끄는 대표팀은 10일 일본 오키나와현 나하시 셀룰러 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 경기에서 17-0, 5회 콜드게임 승리를 거두며 강한 인상을 남겼다. 이로써 한국은 조별리그에서 4승 1패를 기록, 일본(5승)에 이어 A조 2위를 차지하며 슈퍼라운드 진출권을 확보했다.

특히 이번 남아공전은 지난 7일 13-0으로 앞서던 중 강한 빗줄기로 경기가 중단돼 이날 재개된 경기였다. 6번 타자 우익수로 선발 출전한 안지원(부산고)은 3타수 2안타 5타점 1득점으로 맹활약했고, 마운드에서는 김요엘(휘문고)이 2이닝 1피안타 3탈삼진 무실점, 박준성(인천고)이 2⅔이닝 무피안타 1볼넷 5탈삼진으로 호투했다.

이번 대회 슈퍼라운드 진출팀은 모두 확정됐다. A조에서는 한국, 일본, 푸에르토리코가, B조에서는 미국, 대만, 파나마가 진출했다. 6개 팀은 조별리그 상대 전적을 안고 슈퍼라운드를 치른다. 한국은 푸에르토리코에 승리, 일본에 패하며 1승 1패로 슈퍼라운드를 시작한다.

한국은 11일 대만, 12일 미국, 13일 파나마와 차례로 맞붙으며 결승 진출을 노린다. 슈퍼라운드 1, 2위 팀은 14일 결승전을, 3, 4위 팀은 동메달 결정전을 치르게 된다.

대표팀의 선전이 계속될지 야구팬들의 관심이 집중되고 있다.