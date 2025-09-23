TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국 16세 이하(U-16) 여자농구 대표팀이 아시아컵 조별리그에서 강호 호주를 만나 79점 차의 큰 패배를 당했다.

이선영 감독이 이끄는 대표팀은 23일 말레이시아 스름반에서 열린 2025 FIBA U-16 여자농구 아시아컵 A조 2차전에서 호주에 40-119로 완패했다. 전날 대만과의 경기에서 5점 차로 아쉽게 패했던 한국은 이번 패배로 조별리그 2연패, 최하위로 밀려났다.

한국은 1쿼터에서 김지민(춘천여고)의 야투와 김담희, 임세운(이상 광주수피아여고)의 자유투로 5점에 그쳤고, 대회 4연패에 도전하는 호주에게 38점을 내주며 일방적으로 밀렸다. 전반 종료 시점에는 이미 14-66으로 점수 차가 크게 벌어졌고, 후반에도 돌파구를 찾지 못하며 완패를 기록했다.

한예담(춘천여고)은 3점슛 3개를 포함해 14점, 임세운은 3점슛 3개로 11점을 올리며 분전했다. 한국은 24일 필리핀과 조별리그 최종전을 치르며 반전을 노린다.

이번 대회는 각 조 1위가 준결승에 직행하고, 2·3위는 크로스 토너먼트로 준결승 진출을 다툰다. 각 조 최하위는 7∼8위 결정전에 나서며, 8위는 차기 대회에서 디비전 B로 강등된다. 한국의 역대 최고 성적은 2011년 은메달이다.