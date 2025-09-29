

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 온라인뉴스팀 | 2025-2026시즌 프로농구 개막을 앞두고 10개 구단 감독들이 저마다 비장한 출사표를 던졌다.

특히 올 시즌 허훈을 영입하며 '슈퍼팀 시즌 2'를 완성한 부산 KCC의 이상민 감독은 미디어데이에서 "올 시즌 목표는 통합우승"이라고 당당히 천명하며 우승 트로피 탈환에 대한 강한 의지를 드러냈다.

지난 시즌 정규시즌 9위로 플레이오프(PO) 진출에 실패하며 자존심을 구겼던 KCC는 허웅, 최준용, 송교창 등 기존 핵심 전력에 허훈까지 가세시키며 리그의 최대 경계 대상이 됐다.

KCC는 창원 LG와 함께 감독들이 가장 많이 우승 후보로 지목한 팀(4표)이기도 하다. 이상민 감독은 "당연한 건 없다"면서도 "빠른 공격을 가동"해 목표를 이루겠다고 다짐했다.

디펜딩 챔피언인 LG의 조상현 감독은 "양준석과 유기상이 성장했다"며 "좋은 문화를 가져가면서 대권에 늘 도전하는 강팀을 만들겠다"고 선언하며 KCC의 도전에 맞섰다.

반면, '꼴찌 후보'라는 냉정한 평가를 받은 팀들의 반란도 예고됐다.

울산 현대모비스의 양동근 감독은 "전력이 떨어진다는 평가를 뒤집을 수 있도록 끈적끈적하고 단단한 팀을 만들겠다"고 별렀으며, 서울 삼성의 김효범 감독 역시 "최약체 이미지를 꼭 탈피"하겠다고 다짐했다.

이 밖에 원주 DB와 고양 소노는 '봄 농구(6강 PO 진출)'를, 대구 한국가스공사와 수원 kt, 서울 SK 등은 '다이내믹한 빠른 농구'를 팬들에게 선보이겠다는 포부를 밝혔다.