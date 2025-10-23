TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로농구 서울 삼성의 김효범 감독과 울산 현대모비스의 양동근 감독이 오랜 우정을 잠시 내려놓고, 코트 위에서 치열한 승부를 펼칠 것을 다짐했다.

23일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈경기를 앞두고, 김효범 감독은 "(양동근 감독은) 정말 존경하는 사람이고, 사랑하는 형"이라면서도 "비즈니스는 비즈니스다. 잘 준비해서 이기겠다"고 강한 의지를 보였다. 두 감독은 과거 현대모비스에서 함께 챔피언결정전 우승을 경험한 절친한 사이지만, 이번 경기만큼은 양보 없는 대결을 예고했다.

김 감독은 "지난해부터 감독으로 맞대결을 해보고 싶었다. 오늘 드디어 성사돼 영광"이라며, "동근 형이 감독 첫 승리를 했을 때도 먼저 축하 문자를 보냈다"고 전했다. 그는 현대모비스에 대해 "팀이 유기적이고 젊은 선수들에게 에너지가 넘친다. 경기도 정말 재밌다"고 평가했다.

삼성의 3점 농구에 대해서는 "좋은 슈터 영입의 결과가 나타나고 있다. 우리 팀은 언제든지 슛을 쏴도 된다는 '그린라이트' 콘셉트다. 선수들에게 자신감을 심어주고 있다"고 밝혔다.

반면, 양동근 감독 역시 김효범 감독과의 우정을 잠시 접고, 삼성의 3점포를 철저히 봉쇄하겠다는 각오를 밝혔다. 양 감독은 "효범이가 먼저 감독이 되어 '형이 벤치에 서는 모습이 기대된다'고 했었다. 첫 승리 때 축하 문자도 받았다"며 웃었다. "나도 우리 선수들을 위해 최선을 다해야 하고, 김효범 감독도 삼성 선수들을 위해 최선을 다해야 한다. 경기가 끝나면 다시 농구 이야기를 많이 나눌 것"이라고 말했다.

양 감독은 삼성의 3점슛에 대해 "모든 선수가 부지런히 움직이며 슛을 쏘기 때문에 막기 어렵다. 오늘은 그 슛을 얼마나 줄이고 어렵게 만들 수 있느냐가 승패를 가를 것"이라고 분석했다. 그는 "이대성에게는 드리블을 더 많이 치게 해서 슛 성공률을 떨어뜨릴 계획"이라고 덧붙였다.

두 감독의 뜨거운 승부욕과 전략 대결이 펼쳐질 이번 맞대결에 농구 팬들의 관심이 집중되고 있다.