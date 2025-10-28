TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로농구 서울 SK가 주축 선수들의 연이은 부상으로 시즌 초반부터 큰 위기를 맞고 있다. 안영준과 오세근에 이어 팀의 절대 에이스 자밀 워니까지 부상으로 당분간 경기에 나설 수 없게 되자, 전희철 감독은 깊은 한숨을 내쉬었다.

전희철 감독은 28일 서울 잠실실내체육관에서 열리는 서울 삼성과의 정규리그 경기를 앞두고 "워니는 길면 2주, 짧으면 1주 정도 결장이 예상된다"고 밝혔다. 워니는 지난 26일 경기 도중 종아리 통증을 호소하며 벤치로 들어갔고, 검사 결과 근육 결이 살짝 엇갈린 상태지만 다행히 파열이나 근막 손상은 아닌 것으로 전해졌다. 전 감독은 "오늘은 로테이션을 많이 활용해야 할 것 같다. 가용 인원이 많지 않아 힘든 경기가 될 것 같다"고 우려를 표했다.

SK는 시즌 초반부터 안영준이 발목과 무릎 부상으로, 오세근이 무릎 수술 후 회복에 전념하면서 전력 누수가 크다. 이로 인해 지난 시즌 챔피언결정전 준우승팀임에도 불구하고 4연패를 포함, 개막 8경기에서 3승 5패에 그치고 있다. 전희철 감독은 "영준이와 세근이는 도대체 언제 돌아오는지 모르겠다"며 답답함을 토로했다.

한편, 상대 팀 삼성은 손목 부상에서 회복한 이원석을 선발로 내세우며 분위기 반전을 노린다. 김효범 삼성 감독은 "벤치보다는 주전으로 과감히 출전시키기로 했다"며 "이원석이 젊은 패기와 에너지로 팀에 활력을 불어넣어주길 기대한다"고 밝혔다. 이원석의 예상 출전 시간은 15분이며, 김 감독은 "실수를 해도 괜찮으니 열심히 뛰어다녔으면 좋겠다"고 덧붙였다.