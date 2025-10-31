TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 2025-2026 NBA 시즌이 시작되자마자 각 팀의 치열한 승부가 이어지고 있다. 오클라호마시티 선더는 샤이 길저스알렉산더의 활약에 힘입어 개막 6연승을 달성하며 서부 콘퍼런스 선두를 질주했다. 길저스알렉산더는 이날 경기에서 31점 7어시스트를 기록하며 팀의 127-108 승리를 이끌었다. 제일린 윌리엄스와 에이제이 미첼, 아이제이아 조도 득점에 힘을 보태며 워싱턴 위저즈를 압도했다. 워싱턴은 CJ 매컬럼이 19점으로 분전했지만, 동부 13위로 내려앉았다.

샌안토니오 스퍼스 역시 빅토르 웸반야마의 맹활약으로 마이애미 히트를 107-101로 꺾고 구단 사상 처음으로 개막 5연승을 기록했다. 웸반야마는 27점 18리바운드 6어시스트 5블록이라는 괴물 같은 기록을 남기며 팀 승리를 견인했다. 신인왕 스테폰 캐슬도 21점 6리바운드 8어시스트 4스틸로 전방위 활약을 펼쳤다. 마이애미는 뱀 아데바요가 31점 10리바운드로 분투했지만, 부상자 공백이 아쉬웠다.

밀워키 벅스는 에이스 야니스 아데토쿤보가 결장했음에도 불구하고, 라이언 롤린스가 개인 최다 32점 8어시스트를 기록하며 골든스테이트 워리어스를 120-110으로 제압했다. 골든스테이트는 커리, 쿠밍가, 버틀러가 분전했으나 막판 실책으로 승기를 놓쳤다.

한편, 올랜도 매직도 샬럿을 123-107로 꺾으며 시즌 초반부터 각 팀의 뜨거운 경쟁이 이어지고 있다. NBA의 새로운 시즌, 슈퍼스타들의 활약과 팀들의 선두 경쟁이 팬들의 기대를 한껏 높이고 있다.