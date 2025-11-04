

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 명문 구단 애틀랜타 브레이브스가 김하성의 이적과 동시에 새로운 감독을 맞이했다.

애틀랜타는 4일(한국시간) 공석이던 구단 사령탑에 월트 와이스 벤치코치를 공식적으로 선임했다고 발표했다.

와이스 신임 감독은 2013년부터 2016년까지 콜로라도 로키스의 감독을 맡았으며, 2018년부터는 애틀랜타의 벤치코치로 팀을 보좌해왔다.

이번 시즌 포스트시즌 진출에 실패한 애틀랜타는 오랜 기간 팀을 이끌었던 브라이언 스닛커 감독이 구단 자문으로 물러난 후, 후임 감독을 물색해왔다. 그 결과, 내부 승진을 통해 와이스가 새로운 지휘봉을 잡게 됐다.

유격수 출신인 와이스 감독은 1988년 오클랜드 애슬레틱스에서 아메리칸리그 신인상을 수상했으며, 1998년부터 2000년까지 애틀랜타의 주전 유격수로 활약한 바 있다. 이제 그는 감독으로서 애틀랜타를 이끌게 됐지만, 동시에 김하성을 대신할 새로운 유격수를 찾아야 하는 과제도 안게 됐다.

지난 9월부터 애틀랜타의 주전 유격수로 활약했던 김하성은 이날 내년 연봉 1,600만 달러(약 228억 원)를 포기하고 옵트 아웃(계약 파기 권한)을 행사해 자유계약선수(FA) 신분이 됐다.

애틀랜타의 새 시즌 구상에 큰 변화가 예고되고 있다.