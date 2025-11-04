

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | KBO리그를 대표하는 홈런 타자였던 '국민 거포' 박병호(39)가 친정팀 키움 히어로즈에서 지도자로서 새로운 도전을 시작한다.

프로야구 키움 구단은 4일 박병호를 잔류군 선임코치로 임명했다고 공식 발표했다.

박병호는 2005년 LG 트윈스에서 프로 생활을 시작했으며, 2011년 넥센(현 키움)으로 이적한 뒤 본격적으로 두각을 나타냈다.

2012년 31홈런을 기록한 그는 2014년과 2015년에는 각각 52개, 53개의 홈런을 터뜨리며 2년 연속 50홈런을 돌파, 이승엽 이후 리그 최고의 거포로 자리매김했다.

2016년에는 미국 메이저리그 미네소타 트윈스에 진출해 2017년까지 활약했으며, 2018년 키움으로 복귀한 뒤에도 43홈런을 기록하며 변함없는 파워를 과시했다.

2022년에는 kt wiz로 이적해 35홈런을 쏘아 올리며 재기에 성공했고, 2023년 삼성 라이온즈로 트레이드되어 활약을 이어갔다.

2024년에는 23홈런, 올해는 15홈런을 기록하며 여전한 장타력을 보여줬지만, 이번 시즌을 끝으로 삼성과의 계약이 종료되면서 현역 은퇴를 결정했다.

박병호는 KBO리그 통산 1,767경기에서 타율 0.272, 1,554안타, 418홈런, 1,244타점이라는 뛰어난 기록을 남겼다.

키움 구단은 "박병호 코치는 히어로즈를 상징하는 대표적인 선수"라며 "팀의 간판타자이자 리그를 대표하는 홈런 타자로서 헌신에 깊이 감사한다"고 전했다. 이어 "박병호 코치가 히어로즈에서 제2의 야구 인생을 시작하게 되어 매우 기쁘다"며, 그의 경험과 모범적인 태도가 젊은 선수들에게 큰 귀감이 될 것으로 기대했다.

박병호의 풍부한 경험과 리더십이 키움 히어로즈의 미래에 어떤 긍정적인 변화를 가져올지 팬들의 관심이 집중되고 있다.