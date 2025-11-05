

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 가을의 끝자락인 11월, 제주 전역이 스포츠 열기로 달아오르고 있다.



제주도는 이달 한 달간 총 61개의 국제·전국·도내·장애인 체육대회가 열리며 약 3만2천900명의 선수가 참가한다고 5일 밝혔다.

국제대회로는 오는 8일부터 18일까지 서귀포시 일원에서 ‘2025 삼성화재배 월드바둑마스터스’가 개최된다. 신진서, 박정환 등 한국을 대표하는 바둑 기사들이 출전해 세계 최강자를 가릴 예정이다.

또한 8일과 15~16일에는 ‘제주 온오프라인 e스포츠 대회’가 열려 청소년과 관광객의 관심을 모은다.

전국대회로는 지난 2일 열린 ‘제주특별자치도체육회장배 승마대회’를 비롯해 6~9일 ‘KPGA 투어챔피언십 IN 제주’, 16일 ‘제주감귤국제마라톤대회’, 22~23일 ‘제1회 제주컵 전국 태권도품새대회’, 30일 ‘고상돈로 전국걷기대회’ 등이 차례로 진행된다.

도내 대회도 활발하다. ‘제25회 제주특별자치도배구협회장배 배구대회’를 시작으로 ‘전도종별사격선수권대회’, ‘전도종별유도대회’, ‘전도그라운드골프왕중왕전’ 등이 잇따라 열린다.

장애인체육대회로는 ‘제주시장애인게이트볼연맹회장배’, ‘장애인당구대회’, ‘생활체육어울림한궁대회’, ‘장애인볼링대회’, ‘장애인바둑대회’ 등이 준비돼 있다.

제주도는 이번 61개 스포츠대회를 통해 약 254억 원 규모의 지역경제 파급효과를 기대하고 있다.

한국지방행정연구원의 분석에 따르면 국제대회는 56억 원, 전국대회는 194억 원, 도내대회는 약 4억 원의 경제 효과가 발생할 것으로 예상된다.

제주도 관계자는 “스포츠 관광이 지역경제 활성화의 중요한 축으로 자리잡고 있다”며 “11월 제주가 스포츠의 섬으로서 국내외 선수와 관광객 모두에게 감동과 활력을 전할 것”이라고 말했다.