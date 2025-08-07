TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 손흥민(33)이 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼에서의 10년 여정을 마무리하고, 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스FC)로 전격 이적했습니다. 양 구단은 7일(한국시간) 공식 발표를 통해 손흥민의 이적 소식을 전하며, 그는 LAFC의 지정 선수(Designated Player)로 2027년까지 계약을 맺었고, 2029년 6월까지 연장 옵션도 포함됐다고 밝혔습니다.

손흥민은 "전 세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 LA에서, 큰 야망을 가진 LAFC에 합류하게 되어 매우 자랑스럽다"며 "MLS에서의 새로운 도전이 기대된다. 우승 트로피를 들어올리기 위해 왔다"고 각오를 밝혔습니다. LAFC 역시 "손흥민은 세계적으로 뛰어난 재능과 인성을 갖춘 선수"라며, 구단의 가치를 완벽하게 반영하는 인물이라고 환영의 뜻을 전했습니다.

토트넘은 구단 홈페이지를 통해 손흥민과의 작별을 공식화하며, 그가 기록한 173골로 구단 역대 5위 득점자로 남았다고 전했습니다. 특히 2025년 유로파리그 우승 당시 주장으로 트로피를 들어 올린 업적을 강조하며, "그는 우리의 역사이자 상징적인 선수"라고 평가했습니다.

손흥민의 새로운 도전이 앞으로 어떤 결과를 가져올지 전 세계 축구 팬들의 이목이 집중되고 있습니다.