TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국 청소년 볼링대표팀이 2025 제22회 아시아청소년볼링선수권대회에서 참가국 중 가장 많은 메달을 획득하며 종합 3위에 올랐다. 이번 대회는 지난 22일부터 27일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열렸다.

대표팀은 금메달 1개, 은메달 7개, 동메달 2개로 총 10개의 메달을 따내며 대회 내내 눈부신 활약을 펼쳤다. 대회 첫날, 여자 개인전에서 백예담(한국체대)과 남자 개인전에서 배수현(합포고)이 각각 은메달을 목에 걸며 산뜻한 출발을 알렸다.

이튿날 열린 여자 2인조 경기에서는 백예담-조윤서가 은메달을 추가했고, 셋째 날 단체전에서는 여자팀과 남자팀 모두 은메달을 차지했다. 여자 단체전에서는 백예담, 조윤서(한체대), 노혜민(선주고), 이다은(한체대)이, 남자 단체전에서는 배정훈(수원유스), 김우진(평촌고), 배수현, 신지호(배재대)가 팀을 이뤄 은메달을 획득했다.

셋째 날 개인 종합 경기에서는 배정훈이 은메달, 노혜민이 동메달을 차지하며 팀의 메달 행진을 이어갔다. 대회 마지막 날 열린 여자 마스터스에서는 백예담이 금메달, 이다은이 은메달을 따냈고, 남자 마스터스에서는 신지호가 동메달을 추가했다.

종합 우승은 금메달 6개, 은메달 1개, 동메달 1개를 거머쥔 싱가포르가 차지했다. 한국은 쿠웨이트에 이어 종합 3위에 올랐지만, 참가국 중 가장 많은 메달을 획득하며 한국 볼링의 저력을 다시 한 번 입증했다.