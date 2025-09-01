TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국여자축구연맹이 여자축구의 미래를 위한 10개년 전략, ‘W-프로젝트’를 공식 발표했다. 이번 프로젝트는 저변 확대, 구조 혁신, 여성 리더십 강화, 홍보 역량 강화, 사회공헌 활동 강화 등 5대 미션을 중심으로 구체적인 실행 계획을 담고 있다.

첫 단계로 연맹은 생활체육 기반을 강화하는 데 집중한다. ‘방과 후 축구교실’과 ‘축구 페스티벌’ 등 생활밀착형 프로그램을 운영하고, 2026년부터는 여자축구 동호인 대회도 신설할 예정이다. 2030년까지 전국 6개 권역에 리그를 새롭게 만들고, 본선 대회를 통해 학교와 클럽팀 창단을 적극 유도한다.

프로 리그인 WK리그는 현재 8개 팀에서 2035년까지 10개 팀으로 확대된다. 각 구단에는 2027년까지 12세 이하(U-12), 2030년까지 15세 이하(U-15), 2033년까지 18세 이하(U-18) 유소년팀 보유를 의무화해 단계적 프로화와 리그 경쟁력 강화에 힘쓴다.

또한 대학부 정규 리그 운영과 ‘코리아컵’ 신설로 여자축구에 대한 관심을 높이고, 선수·지도자·심판 등 여성 리더십 강화를 위한 교육과 지원도 확대한다. 현역 및 신인 선수 교육, 은퇴선수 진로 지원, 지도자 보수 교육, 언론 대응 및 에이전트 제도 등 실무 교육 프로그램도 마련된다.

디지털 플랫폼을 통한 팬 소통 확대와 지역사회 연계 활동으로 긍정적인 이미지를 구축하는 데도 힘쓸 계획이다. 양명석 연맹 회장은 “유소녀부터 엘리트, 프로까지 전 과정을 아우르는 성장 기반을 마련해 여자축구가 국민의 사랑을 받는 스포츠가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.