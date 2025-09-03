TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 프로축구 K리그1 FC안양이 구단 유소년팀의 운영 철학을 정립하고 선수 육성 및 발굴에 박차를 가하기 위해 권우경 유소년 디렉터를 새롭게 선임했다고 3일 밝혔다.

권우경 디렉터는 2010년 신장중 코치로 지도자 경력을 시작해, 중동고를 거쳐 2019년부터 안양 코치로 활약했다. 2019년에는 안양의 창단 최초 K리그2 준플레이오프와 플레이오프 진출에 기여하며 구단 역사에 큰 발자취를 남겼다. 이후 2021년부터 3년간 충남아산FC에서 코치를 역임했고, 지난해에는 경남FC에서 수석코치와 감독대행을 맡아 다양한 현장 경험을 쌓았다.

유소년 디렉터는 프로팀과 유소년팀이 일관된 철학을 공유하고, 유소년 단계부터 이어지는 운영 방향을 설정하며, 유소년 선수 영입 및 육성을 총괄하는 역할을 맡는다. FC안양 구단은 프로와 유소년을 넘나들며 다양한 경험을 쌓은 권우경 디렉터가 이 역할에 적임자라고 평가했다.

권우경 디렉터는 "구단의 미래는 유소년으로부터 시작된다"며, "탄탄한 유소년 시스템을 구축해 안양의 성장에 기여하고, 프로 선수는 물론 국가대표까지 배출할 수 있는 시스템을 만들겠다"고 포부를 밝혔다. 앞으로 권우경 디렉터는 안양 유소년팀의 철학과 방향성을 제시하며 장기적인 시스템 구축에 힘쓸 예정이다.